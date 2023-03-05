Клириков Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.01.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1873
Отец: Клириков Василий Никифорович
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1896
Козьмы-Демьяна, Ржевский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
После 01.01.1918
Сын: Клириков Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Клирикова Варвара Иосифовна
Смерть
Неизвестно