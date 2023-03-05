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Клириков Федор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.01.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1873

Отец: Клириков Василий Никифорович

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1896

Жена: Клирикова Варвара Иосифовна

Козьмы-Демьяна, Ржевский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
После 01.01.1918

Сын: Клириков Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Клирикова Варвара Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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