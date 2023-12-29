Свешникова (Мутыкина) Домна Спиридоновна
Место рожденияСело Егорьевское
Дата рождения1734
Дата смертиПосле 1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1752
Рождение ребёнка
1753
Сын: Свешников Миний Кондратьевич
Отец ребёнка: Свешников Кондратий Герасимович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Свешников Егор Кондратьевич
Отец ребёнка: Свешников Кондратий Герасимович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Свешников Гурий Кондратьевна
Отец ребёнка: Свешников Кондратий Герасимович
Рождение ребёнка
1765
Сын: Свешников Вахрамей Кондратьевич
Отец ребёнка: Свешников Кондратий Герасимович
Смерть
После 1785