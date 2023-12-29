Свешникова (Мутыкина) Домна Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвешникова (Мутыкина) Домна Спиридоновна

Свешникова (Мутыкина) Домна Спиридоновна

Место рождения

Село Егорьевское

Дата рождения

1734

Дата смерти

После 1785

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1752

Муж: Свешников Кондратий Герасимович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Свешников Миний Кондратьевич

Отец ребёнка: Свешников Кондратий Герасимович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Свешников Егор Кондратьевич

Отец ребёнка: Свешников Кондратий Герасимович

Рождение ребёнка
1763

Сын: Свешников Гурий Кондратьевна

Отец ребёнка: Свешников Кондратий Герасимович

Рождение ребёнка
1765

Сын: Свешников Вахрамей Кондратьевич

Отец ребёнка: Свешников Кондратий Герасимович

Смерть
После 1785

Мы используем куки для улучшения работы сайта.