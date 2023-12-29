Селивонов Иоанн Силвестров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивонов Иоанн Силвестров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

07.01.1792 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Селивонов Силвестр

Мать: не указана

Исходя из возраста в исповедальной ведомости и записи о смерти в метрической книге.
Работа или профессия
Неизвестно
посполитый бездворный
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1767

Жена: Селивонова Матрона Иоаннова

Вычислено исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Селивонова) Дарья Иоанновна

Мать ребёнка: Селивонова Матрона Иоаннова

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста указаного в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1769

Сын: Селивонов Косьма Иоаннов

Мать ребёнка: Селивонова Матрона Иоаннова

Исходя из возраста, указанного в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Селивонова) Стефанида Иоанновна

Мать ребёнка: Селивонова Матрона Иоаннова

Кривоносовка, Сумська область
Вычислено, исходя из даты в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1776

Сын: Селивонов Иоанн Иоаннов

Мать ребёнка: Селивонова Матрона Иоаннова

Кривоносовка, Сумська область
Вычислено, исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1782

Сын: Селивонов Иоанисим Иоаннов

Мать ребёнка: Селивонова Матрона Иоаннова

Кривоносовка, Сумська область
Вычислено исходя их возраста в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1785

Сын: Селивонов Мирон Иоаннов

Мать ребёнка: Селивонова Матрона Иоаннова

Кривоносовка, Сумська область
Вычислено, исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Смерть
07.01.1792 ст.
Кривоносовка, Сумська область

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