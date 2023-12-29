Селивонов Иоанн Силвестров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти07.01.1792 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Селивонов Силвестр
Мать: не указана
Исходя из возраста в исповедальной ведомости и записи о смерти в метрической книге.
Работа или профессия
Неизвестно
посполитый бездворный
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1767
Вычислено исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Селивонова) Дарья Иоанновна
Мать ребёнка: Селивонова Матрона Иоаннова
Исходя из возраста указаного в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Селивонова Матрона Иоаннова
Исходя из возраста, указанного в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Селивонова) Стефанида Иоанновна
Мать ребёнка: Селивонова Матрона Иоаннова
Вычислено, исходя из даты в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Селивонова Матрона Иоаннова
Вычислено, исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1782
Сын: Селивонов Иоанисим Иоаннов
Мать ребёнка: Селивонова Матрона Иоаннова
Вычислено исходя их возраста в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Селивонова Матрона Иоаннова
Вычислено, исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Смерть
07.01.1792 ст.