Егор Дмитриев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти02.12.1875 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Дмитрий Никифоров (Ич)
Мать: Дарья Козьмина (Вна)
Бракосочетание
07.06.1818 ст.
Жена: Авдотья Денисова (Вна)
Садыково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Марфа Егорова (Вна)
Мать ребёнка: Авдотья Денисова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Алексей Егоров (Ич)
Мать ребёнка: Авдотья Денисова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
02.12.1875 ст.
Причина смерти: старость