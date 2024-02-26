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Егор Дмитриев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

02.12.1875 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1767 г.р.

Мать

Около 1772 г.р.

Жена

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Дмитрий Никифоров (Ич)

Мать: Дарья Козьмина (Вна)

Бракосочетание
07.06.1818 ст.

Жена: Авдотья Денисова (Вна)

Садыково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Марфа Егорова (Вна)

Мать ребёнка: Авдотья Денисова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Алексей Егоров (Ич)

Мать ребёнка: Авдотья Денисова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
02.12.1875 ст.
Причина смерти: старость
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