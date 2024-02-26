Анна Иванова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиДо 1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Настасья Арсениева (Вна)
Отец ребёнка: Арсений Алексеев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Арсений Алексеев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Иван Арсеньев (Ич)
Отец ребёнка: Арсений Алексеев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Иван Арсеньев (Ич)
Отец ребёнка: Арсений Алексеев (Ич)
Смерть
До 1811