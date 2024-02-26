Анна Иванова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

До 1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсений Алексеев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Настасья Арсениева (Вна)

Отец ребёнка: Арсений Алексеев (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Григорий Арсеньев (Ич)

Отец ребёнка: Арсений Алексеев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Иван Арсеньев (Ич)

Отец ребёнка: Арсений Алексеев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Иван Арсеньев (Ич)

Отец ребёнка: Арсений Алексеев (Ич)

Смерть
До 1811

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