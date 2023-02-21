Федорец Галина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорец Галина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1977

Дочь: Рахмони Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Федорец Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорец Анастасия Анатольевна

Отец ребёнка: Федорец Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федорец Иван Анатольевич

Отец ребёнка: Федорец Анатолий Владимирович

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