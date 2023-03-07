Желнин Иван (Ивашко) Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1673
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673
Отец: Желнин Василий (Васка) Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1701
Сын: Желнин Исак Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1711
Сын: Желнин Семен Иванов
Мать ребёнка: не указана
дер. Быковская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Желнин Фома Иванов
Мать ребёнка: не указана
дер. Быковская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Быковская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721