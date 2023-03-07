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Желнин Иван (Ивашко) Васильев

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Место рождения

Суна, Сунский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1673

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1641 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673

Отец: Желнин Василий (Васка) Семенов

Мать: не указана

Суна, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Желнин Исак Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Желнин Семен Иванов

Мать ребёнка: не указана

дер. Быковская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Желнин Фома Иванов

Мать ребёнка: не указана

дер. Быковская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Быковская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
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