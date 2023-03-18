Гавриленко Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриленко Михаил

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Место рождения

Беларусь?

Дата рождения

Около 1935

Дата смерти

Около 2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1940 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Беларусь?
Рождение ребёнка
Около 1969

Сын: Гавриленко Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Гавриленко Галина

Губкин, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1972

Сын: Гавриленко Станислав Михайлович

Мать ребёнка: Гавриленко Галина

Губкин, Губкинский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гавриленко Галина

Смерть
Около 2006
Губкин, Губкинский, Белгородская область
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