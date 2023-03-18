Гавриленко Михаил
Место рожденияБеларусь?
Дата рожденияОколо 1935
Дата смертиОколо 2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Беларусь?
Рождение ребёнка
Около 1969
Сын: Гавриленко Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Гавриленко Галина
Рождение ребёнка
Около 1972
Сын: Гавриленко Станислав Михайлович
Мать ребёнка: Гавриленко Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гавриленко Галина
Смерть
Около 2006