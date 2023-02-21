Наумов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1914
Дочь: Бенделюк Возможно Ранее Бенделикова Фения или Феня Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Место рождения после революции звучало так: Воронежская область, Добренский район, Демшинский сельсовет, село Марфино.
Место жительства
Около 1914
Место рождения после революции звучало так: Воронежская область, Добренский район, Демшинский сельсовет, село Марфино.
Рождение ребёнка
1917
Сын: Наумов Алексей или Леня Иванович
Мать ребёнка: не указана
Место рождения после революции звучало так: Воронежская область, Добренский район, Демшинский сельсовет, село Марфино.
Смерть
Неизвестно