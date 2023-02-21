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Наумов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1914

Дочь: Бенделюк Возможно Ранее Бенделикова Фения или Феня Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Место рождения после революции звучало так: Воронежская область, Добренский район, Демшинский сельсовет, село Марфино.
Место жительства
Около 1914
Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Место рождения после революции звучало так: Воронежская область, Добренский район, Демшинский сельсовет, село Марфино.
Рождение ребёнка
1917

Сын: Наумов Алексей или Леня Иванович

Мать ребёнка: не указана

Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Место рождения после революции звучало так: Воронежская область, Добренский район, Демшинский сельсовет, село Марфино.
Смерть
Неизвестно
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