Петухов Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1954
Дата смерти02.11.2015
ПолМужской
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1954
Отец: Петухов Александр Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.01.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.07.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.11.2015