Петухов Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1954

Дата смерти

02.11.2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1954

Отец: Петухов Александр Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.07.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.11.2015
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