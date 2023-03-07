Камакин Иван Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКамакин Иван Филиппович

Камакин Иван Филиппович

avatar

Место рождения

Языкова Пятина, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

18.11.1924

Дата смерти

18.07.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1924

Отец: Камакин Филипп Николаевич

Мать: Камакина Мария Ивановна

Языкова Пятина, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
13.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евгения Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
18.07.1991
Языкова Пятина, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close