Камакин Иван Филиппович
Место рождения
Дата рождения18.11.1924
Дата смерти18.07.1991
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1924
Отец: Камакин Филипп Николаевич
Мать: Камакина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
13.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евгения Александровна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
18.07.1991