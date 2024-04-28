Крое Давыд
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крое Карл-Эрик
Мать ребёнка: Крое Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крое Мария
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Ульянович (Крое) Марта Мильда Мария
Мать ребёнка: Крое Мария
Смерть
Неизвестно