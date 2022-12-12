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Доровской Александр Альбертович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1990 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.06.2011

Жена: Решетова Евгения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.12.2011

Сын: Доровской Алексей Александрович

Мать ребёнка: Решетова Евгения

Развод
14.04.2014

Жена: Решетова Евгения

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