Доровской Александр Альбертович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.06.2011
Жена: Решетова Евгения
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.12.2011
Сын: Доровской Алексей Александрович
Мать ребёнка: Решетова Евгения
Развод
14.04.2014
Жена: Решетова Евгения