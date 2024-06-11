Протасов Иван Ионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Протасов Иона Архиппов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Подмонастырская Слобода, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1857
Сын: Протасов Петр Иванов
Мать ребёнка: Протасова Пелагея Михайлова
Смерть
Неизвестно