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Протасов Иван Ионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Протасов Иона Архиппов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Протасова Пелагея Михайлова

Место жительства
Неизвестно
Подмонастырская Слобода, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1857

Сын: Протасов Петр Иванов

Мать ребёнка: Протасова Пелагея Михайлова

Смерть
Неизвестно

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