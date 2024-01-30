Егоров Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Алексей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1985 г.р.

Дети

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Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Юлия Петровна

Рождение ребёнка
14.06.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Юлия Петровна

Рождение ребёнка
03.02.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Юлия Петровна

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