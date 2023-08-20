Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
2002
Дочь: Усова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Усов Василий Семенович
Рождение ребёнка
2003
Дочь: Усова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Усов Василий Семенович
Рождение ребёнка
2009
Отец ребёнка: Усов Василий Семенович
Рождение ребёнка
2013
Дочь: Усова Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Усов Василий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно