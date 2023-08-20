Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1973

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2002

Дочь: Усова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Усов Василий Семенович

Рождение ребёнка
2003

Дочь: Усова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Усов Василий Семенович

Рождение ребёнка
2009

Сын: Усов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Усов Василий Семенович

Рождение ребёнка
2013

Дочь: Усова Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Усов Василий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усов Василий Семенович

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