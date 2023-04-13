Руднева Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руднева Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1893

Сын: Руднев Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Руднев Сергей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Чернова Ефросинья Сергеевна

Отец ребёнка: Руднев Сергей Тимофеевич

Рождение ребёнка
01.06.1895

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Руднев Сергей Тимофеевич

Рождение ребёнка
29.03.1897

Дочь: Феодосия Сергеевна

Отец ребёнка: Руднев Сергей Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руднев Сергей Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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