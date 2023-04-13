Руднева Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1893
Отец ребёнка: Руднев Сергей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Чернова Ефросинья Сергеевна
Отец ребёнка: Руднев Сергей Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.06.1895
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Руднев Сергей Тимофеевич
Рождение ребёнка
29.03.1897
Дочь: Феодосия Сергеевна
Отец ребёнка: Руднев Сергей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно