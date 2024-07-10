Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.02.1948

Дочь: Меликова Валентина Павловна

Отец ребёнка: Смирнов Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.04.1952

Дочь: Федулова Лидия Павловна

Отец ребёнка: Смирнов Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.10.1954

Дочь: Котова Надежда Павловна

Отец ребёнка: Смирнов Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.10.1954

Дочь: Волнухина Вера Павловна

Отец ребёнка: Смирнов Павел Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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