Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.02.1948
Дочь: Меликова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Смирнов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.04.1952
Дочь: Федулова Лидия Павловна
Отец ребёнка: Смирнов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.10.1954
Дочь: Котова Надежда Павловна
Отец ребёнка: Смирнов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.10.1954
Дочь: Волнухина Вера Павловна
Отец ребёнка: Смирнов Павел Дмитриевич
Смерть
Неизвестно