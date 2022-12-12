Ишимова Александра Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишимова Александра Осиповна

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

06.01.1805

Дата смерти

16.06.1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1805
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
16.06.1881
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1881
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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