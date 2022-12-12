Ишимова Александра Осиповна
Место рождения
Дата рождения06.01.1805
Дата смерти16.06.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1805
Смерть
16.06.1881
Место жительства
По 1881