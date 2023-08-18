Чучарина (Исаева) Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1935
Дата смерти18.08.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1935
Отец: Исаев Владимир
Мать: Исаева Ксения
Рождение ребёнка
1964
Отец ребёнка: Чучарин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чучарин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Чучарин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чучарин Иван
Смерть
18.08.2023