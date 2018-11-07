Рукавицына (Хозяшева-Челпанова) Раиса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукавицына (Хозяшева-Челпанова) Раиса Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1952

Дата смерти

07.11.2018

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1972

Сын: Челпанов Сергей Федорович

Отец ребёнка: не указан

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
17.10.1987

Дочь: Марина Николаевна

Отец ребёнка: Рукавицын Николай Кирьянович

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукавицын Николай Кирьянович

Смерть
07.11.2018
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