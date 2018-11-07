Рукавицына (Хозяшева-Челпанова) Раиса Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1952
Дата смерти07.11.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1972
Сын: Челпанов Сергей Федорович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.10.1987
Дочь: Марина Николаевна
Отец ребёнка: Рукавицын Николай Кирьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.2018