Karimova Veneraxon — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Karimova Veneraxon

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1950 г.р.

Дети

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1978

Сын: Xasanov Elyor Ulugbekovich

Отец ребёнка: Xasanov Ulugbek Rustamovich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Xasanov Kamil Ulugbekovich

Отец ребёнка: Xasanov Ulugbek Rustamovich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Xasanova Sayoraxon Ulugbekovna

Отец ребёнка: Xasanov Ulugbek Rustamovich

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Xasanov Ulugbek Rustamovich

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