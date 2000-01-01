Karimova Veneraxon
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1978
Сын: Xasanov Elyor Ulugbekovich
Отец ребёнка: Xasanov Ulugbek Rustamovich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Xasanov Kamil Ulugbekovich
Отец ребёнка: Xasanov Ulugbek Rustamovich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Xasanova Sayoraxon Ulugbekovna
Отец ребёнка: Xasanov Ulugbek Rustamovich
Бракосочетание
Неизвестно