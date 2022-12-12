Кошкин Поликарп Нефёдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкин Поликарп Нефёдович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Кошкин Нефёд Антипович

Мать: Кошкина Ховронья

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анна Поликарповна

Мать ребёнка: Кошкина Марья Ивановна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Прасковья Поликарповна

Мать ребёнка: Кошкина Марья Ивановна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Прасковья Поликарповна

Мать ребёнка: Кошкина Марья Ивановна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Кошкин Емельян Поликарпович

Мать ребёнка: Кошкина Марья Ивановна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Кошкин Козьма Поликарпович

Мать ребёнка: Кошкина Марья Ивановна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Кошкин Перфил Поликарпович

Мать ребёнка: Кошкина Марья Ивановна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Кошкин Никифор Поликарпович

Мать ребёнка: Кошкина Марья Ивановна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Лукерья Поликарповна

Мать ребёнка: Кошкина Марья Ивановна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Марья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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