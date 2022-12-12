Кошкин Поликарп Нефёдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Кошкин Нефёд Антипович
Мать: Кошкина Ховронья
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анна Поликарповна
Мать ребёнка: Кошкина Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Прасковья Поликарповна
Мать ребёнка: Кошкина Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Прасковья Поликарповна
Мать ребёнка: Кошкина Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Кошкин Емельян Поликарпович
Мать ребёнка: Кошкина Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Кошкин Козьма Поликарпович
Мать ребёнка: Кошкина Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Кошкин Перфил Поликарпович
Мать ребёнка: Кошкина Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Кошкин Никифор Поликарпович
Мать ребёнка: Кошкина Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Лукерья Поликарповна
Мать ребёнка: Кошкина Марья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошкина Марья Ивановна
Смерть
Неизвестно