Никитина Анфиса Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти2002
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
?.08.1933
Дочь: Куковкина Нина Александровна
Отец ребёнка: Малахов Александр Павлович
Рождение ребёнка
?.10.1936
Дочь: Зуева Мария Александровна
Отец ребёнка: Малахов Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малахов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Малахов Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2002