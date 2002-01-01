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Никитина Анфиса Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Никитин Степан Гаврилович

Мать: Никитина Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
?.08.1933

Дочь: Куковкина Нина Александровна

Отец ребёнка: Малахов Александр Павлович

Рождение ребёнка
?.10.1936

Дочь: Зуева Мария Александровна

Отец ребёнка: Малахов Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малахов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Малахов Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Александр Павлович

Смерть
2002
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