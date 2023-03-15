Иванникова Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванникова Пелагея Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Иванников Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Иванников Яков Прокопьевич

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1925

Сын: Иванников Анатолий Яковлевич

Отец ребёнка: Иванников Яков Прокопьевич

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Пешкова Раиса Яковлевна

Отец ребёнка: Иванников Яков Прокопьевич

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванников Яков Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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