Иванникова Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Иванников Яков Прокопьевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Иванников Анатолий Яковлевич
Отец ребёнка: Иванников Яков Прокопьевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Пешкова Раиса Яковлевна
Отец ребёнка: Иванников Яков Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно