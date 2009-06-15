Пинаев Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинаев Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1926

Дата смерти

15.06.2009

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1926

Отец: Пинаев Иван Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пинаева - Разаева Валентина Николаевна

д.Яковлево Калининского р-на Тверской обл.
Смерть
15.06.2009
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