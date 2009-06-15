Пинаев Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1926
Дата смерти15.06.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1926
Отец: Пинаев Иван Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пинаева - Разаева Валентина Николаевна
д.Яковлево Калининского р-на Тверской обл.
Смерть
15.06.2009