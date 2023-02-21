Роенко (Карзина) Марина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роенко (Карзина) Марина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1990

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1990

Отец: Карзин Александр Васильевич

Мать: Степакова Ирина Владимировна

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