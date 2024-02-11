Рязанцева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцева Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1944 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1971

Отец: не указан

Мать: Рязанцева Нина

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