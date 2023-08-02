Хромых Алексей Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978
Рождение ребёнка
2002
Мать ребёнка: Кисилева Юлия Александровна
Рождение ребёнка
2013
Дочь: Хромых Эмилия Алексеевна
Мать ребёнка: Кисилева Юлия Александровна
Рождение ребёнка
2015
Дочь: Хромых Полина Алексеевна
Мать ребёнка: Кисилева Юлия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно