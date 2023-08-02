Хромых Алексей Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хромых Алексей Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1978

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978

Отец: Хромых Виталий Степанович

Мать: Слугинова Лариса Юрьевна

Рождение ребёнка
2002

Сын: Хромых Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Кисилева Юлия Александровна

Рождение ребёнка
2013

Дочь: Хромых Эмилия Алексеевна

Мать ребёнка: Кисилева Юлия Александровна

Рождение ребёнка
2015

Дочь: Хромых Полина Алексеевна

Мать ребёнка: Кисилева Юлия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кисилева Юлия Александровна

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