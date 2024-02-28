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Волошина Екатерина Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Резниченкова (Волошина) Марфа Антонова

Отец ребёнка: Волошин Антон Прохоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волошин Антон Прохоров

Рождение ребёнка
1832

Сын: Волошин Семен Антонов

Отец ребёнка: Волошин Антон Прохоров

Рождение ребёнка
1836

Сын: Волошин Мирон Антонов

Отец ребёнка: Волошин Антон Прохоров

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Волошинв) Елена Антонова

Отец ребёнка: Волошин Антон Прохоров

Рождение ребёнка
1841

Сын: Волошин Сергей Антонов

Отец ребёнка: Волошин Антон Прохоров

Рождение ребёнка
1844

Сын: Волошин Георгий (Егор) Антонов

Отец ребёнка: Волошин Антон Прохоров

Смерть
Неизвестно

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