Волошина Екатерина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Резниченкова (Волошина) Марфа Антонова
Отец ребёнка: Волошин Антон Прохоров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Волошин Антон Прохоров
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Волошин Антон Прохоров
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Волошинв) Елена Антонова
Отец ребёнка: Волошин Антон Прохоров
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Волошин Антон Прохоров
Рождение ребёнка
1844
Сын: Волошин Георгий (Егор) Антонов
Отец ребёнка: Волошин Антон Прохоров
Смерть
Неизвестно