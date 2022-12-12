Суконько Никанор Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суконько Никанор Никифорович

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Место рождения

Котельва, Полтавська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Котельва, Полтавська область
Рождение ребёнка
25.06.1877 ст.

Сын: Суконько Моисей Никанорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Суконько Дмитрий Никанорович

Мать ребёнка: не указана

Ахтырка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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