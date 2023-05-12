Паршков Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршков Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

1950 г.р.

Дети

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Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1978

Отец: Паршков Николай

Мать: Паршкова Валентина

Рождение ребёнка
31.08.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Паршкова Елена

Рождение ребёнка
01.01.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Паршкова Елена

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