Малыгина (Матвеева) Надежда Никитична
Место рождения
Дата рождения20.09.1900
Дата смерти1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1900 по 1974
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Малыгин Николай Емельянович
Отец ребёнка: Малыгин Емельян Дмитриевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Малыгин Дмитрий Емельянович
Отец ребёнка: Малыгин Емельян Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1974