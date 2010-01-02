Крутикова Александра Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1920
Дата смерти02.01.2010
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1920
Отец: Крутиков Илларион Васильевич
Мать: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1946
Отец ребёнка: Цыро Антон Андреевич
Рождение ребёнка
1948
Отец ребёнка: Цыро Антон Андреевич
Рождение ребёнка
01.11.1951
Сын: Цыро Иван Антонович
Отец ребёнка: Цыро Антон Андреевич
Кохановичи, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1954
Отец ребёнка: Цыро Антон Андреевич
Рождение ребёнка
26.06.1959
Дочь: Цыро Светлана Антоновна
Отец ребёнка: Цыро Антон Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыро Нелля Антоновна
Отец ребёнка: Цыро Антон Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыро Антон Андреевич
Смерть
02.01.2010