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Крутикова Александра Илларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1920

Дата смерти

02.01.2010

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1920

Отец: Крутиков Илларион Васильевич

Мать: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Цыро Анатолий Антонович

Отец ребёнка: Цыро Антон Андреевич

Рождение ребёнка
1948

Сын: Цыро Валерий Антонович

Отец ребёнка: Цыро Антон Андреевич

Рождение ребёнка
01.11.1951

Сын: Цыро Иван Антонович

Отец ребёнка: Цыро Антон Андреевич

Кохановичи, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Цыро Николай Антонович

Отец ребёнка: Цыро Антон Андреевич

Рождение ребёнка
26.06.1959

Дочь: Цыро Светлана Антоновна

Отец ребёнка: Цыро Антон Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыро Нелля Антоновна

Отец ребёнка: Цыро Антон Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыро Антон Андреевич

Смерть
02.01.2010
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