Демчан Симеон Алексеевич
Место рождения
Дата рождения02.02.1917 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1917 ст.
Отец: Демчан Алексей
Бракосочетание
18.08.1938
https://drive.google.com/drive/folders/1vN3SlWkUXNkPBL5tG9XAjuefI9_WE28C
Призыв на военную службу
1944
Демчан Семен Алексеевич, 1916 г. р. с. Чесновский Раковец, Збаражского района Тернопольской области. Призван в 1944 г. Красноармеец, строевой. Пропал без вести в 1944 г.
Пропал без вести (военное)
1944
Смерть
Неизвестно