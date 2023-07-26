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Демчан Симеон Алексеевич

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

02.02.1917 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1917 ст.

Отец: Демчан Алексей

Мать: Демчан (Славута) Феодосия

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Бракосочетание
18.08.1938

Жена: Демчан (Гнатюк) Мария Петровна

Чесновский Раковец, Тернопільська область
https://drive.google.com/drive/folders/1vN3SlWkUXNkPBL5tG9XAjuefI9_WE28C
Призыв на военную службу
1944
Демчан Семен Алексеевич, 1916 г. р. с. Чесновский Раковец, Збаражского района Тернопольской области. Призван в 1944 г. Красноармеец, строевой. Пропал без вести в 1944 г.
Пропал без вести (военное)
1944
Смерть
Неизвестно

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