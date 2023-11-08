Лащинская (Лузанова) Ефросиния Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лузанов Степан (Стефан)
Мать: не указана
Бракосочетание
1842
Из метрических книг местечка Гоголев Преображенской церкви Венчание жителей др. населённых пунктов в местечке Гоголев (1840-1862 гг.) 1842 годСела Пески коллежский регистратор Александр Петров Лащинск... Показать все
Работа или профессия
1842
Дочь отставного поручика
Смерть
Неизвестно