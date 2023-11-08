Лащинская (Лузанова) Ефросиния Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лащинская (Лузанова) Ефросиния Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лузанов Степан (Стефан)

Мать: не указана

Бракосочетание
1842

Муж: Лащинский Александр Петрович

Из метрических книг местечка Гоголев Преображенской церкви Венчание жителей др. населённых пунктов в местечке Гоголев (1840-1862 гг.) 1842 годСела Пески коллежский регистратор Александр Петров Лащинск... Показать все
Работа или профессия
1842
Дочь отставного поручика
Смерть
Неизвестно

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