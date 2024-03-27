Зыков Павел Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗыков Павел Андреевич

Зыков Павел Андреевич

Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зыков АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ

Мать: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков ПЕТР ПАВЛОВИЧ

Мать ребёнка: Зыкова Степанида Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Степанида Тимофеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1862

Дочь: Рубцова (Зыкова) ПЕЛАГЕЯ ПАВЛОВНА

Мать ребёнка: Зыкова Степанида Тимофеевна

Рождение ребёнка
07.10.1865 ст.

Сын: Зыков ЕВЛАМПИЙ ПАВЛОВИЧ

Мать ребёнка: Зыкова Степанида Тимофеевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.09.1868 ст.

Сын: Зыков НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

Мать ребёнка: Зыкова Степанида Тимофеевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.01.1871 ст.

Дочь: Грибкова (Зыкова) Ксения Павловна

Мать ребёнка: Зыкова Степанида Тимофеевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Зыкова) ПАРАСЕВА ПАВЛОВНА

Мать ребёнка: Зыкова Степанида Тимофеевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.