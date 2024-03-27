Зыков Павел Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зыков АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зыков ПЕТР ПАВЛОВИЧ
Мать ребёнка: Зыкова Степанида Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1862
Дочь: Рубцова (Зыкова) ПЕЛАГЕЯ ПАВЛОВНА
Мать ребёнка: Зыкова Степанида Тимофеевна
Рождение ребёнка
07.10.1865 ст.
Мать ребёнка: Зыкова Степанида Тимофеевна
Рождение ребёнка
20.09.1868 ст.
Мать ребёнка: Зыкова Степанида Тимофеевна
Рождение ребёнка
21.01.1871 ст.
Дочь: Грибкова (Зыкова) Ксения Павловна
Мать ребёнка: Зыкова Степанида Тимофеевна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: (Зыкова) ПАРАСЕВА ПАВЛОВНА
Мать ребёнка: Зыкова Степанида Тимофеевна
Смерть
Неизвестно