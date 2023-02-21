Родионова Екатерина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова Екатерина Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1934

Дата смерти

23.08.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1957

Дочь: Родионова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Родионов Александр Петрович

Рождение ребёнка
05.01.1959

Дочь: Крупнова Галина Александровна

Отец ребёнка: Родионов Александр Петрович

Смерть
23.08.1980
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