Родионова Екатерина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1934
Дата смерти23.08.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1957
Дочь: Родионова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Родионов Александр Петрович
Рождение ребёнка
05.01.1959
Дочь: Крупнова Галина Александровна
Отец ребёнка: Родионов Александр Петрович
Смерть
23.08.1980