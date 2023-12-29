Цыганкова (...) Феврония Дионисьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1766 и 1770
Дата смерти01.04.1830 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1766 и 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста, указанного в исповедальной ведомости и в записи о смерти в метрической книге.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1787
Исходя из возраста, указанного в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Цыганков Иоанн Емельянович
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
02.04.1792 ст.
Отец ребёнка: Цыганков Иоанн Емельянович
Рождение ребёнка
25.06.1798 ст.
Дочь: (Цыганкова) Ефросиния Иоанновна
Отец ребёнка: Цыганков Иоанн Емельянович
Смерть
01.04.1830 ст.
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
01.04.1830 ст.