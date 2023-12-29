Цыганкова (...) Феврония Дионисьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыганкова (...) Феврония Дионисьева

Цыганкова (...) Феврония Дионисьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1766 и 1770

Дата смерти

01.04.1830 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1766 и 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Исходя из возраста, указанного в исповедальной ведомости и в записи о смерти в метрической книге.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1787

Муж: Цыганков Иоанн Емельянович

Исходя из возраста, указанного в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1787

Сын: Цыганков Тит Иванович

Отец ребёнка: Цыганков Иоанн Емельянович

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
02.04.1792 ст.

Сын: Цыганков Тит Иванович

Отец ребёнка: Цыганков Иоанн Емельянович

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
25.06.1798 ст.

Дочь: (Цыганкова) Ефросиния Иоанновна

Отец ребёнка: Цыганков Иоанн Емельянович

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
01.04.1830 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
01.04.1830 ст.
Кривоносовка, Сумська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.