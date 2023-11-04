Олин Стефан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олин Стефан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Поручитель
04.07.1901 ст.
Филатово, Ильинский муниципальный район, Пермский край
поручитель по жениху Фёдору Яковлевичу Дозморову и Агриппины Филатовны Источник: ГАПК Ф 719 Оп 1 Д 648 стр 69 № 21
Смерть
Неизвестно

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