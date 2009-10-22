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Купцов Дмитрий Вадимович
Купцов Дмитрий Вадимович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.10.2009
Пол
Мужской
Отец
Купцов Вадим Евгеньевич
1982 г.р.
Мать
Купцова Куликова Анастасия Владимировна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.2009
Отец:
Купцов Вадим Евгеньевич
Мать:
Купцова Куликова Анастасия Владимировна
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