Гагарин Юрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагарин Юрий Алексеевич

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Место рождения

Клушино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.03.1934

Дата смерти

27.03.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Клушино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
С 1934
Клушино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
С 1945
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
С 1951 по 1954
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
27.03.1968
Новосёлово, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
По 1968
Москва, город федерального значения Москва
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