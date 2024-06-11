Кихаял Виктор Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1959
Отец: Кихаял Семен Константинович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1984
Дочь: Москоленко (Кихаял) Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Кихаял (Астанова) Светлана Мурсаловна
Рождение ребёнка
27.05.1985
Дочь: Новодон (Кихаял) Елена Викторовна
Мать ребёнка: Кихаял (Астанова) Светлана Мурсаловна