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Кихаял Виктор Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1959

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1959

Отец: Кихаял Семен Константинович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кихаял (Астанова) Светлана Мурсаловна

Рождение ребёнка
17.02.1984

Дочь: Москоленко (Кихаял) Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Кихаял (Астанова) Светлана Мурсаловна

Рождение ребёнка
27.05.1985

Дочь: Новодон (Кихаял) Елена Викторовна

Мать ребёнка: Кихаял (Астанова) Светлана Мурсаловна

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