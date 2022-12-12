Табалин Иосиф Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Табалин Иосиф Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Табалин Афанасий Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Трудо-Пономаревка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
21.03.1919

Сын: Табалин Иван Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Трудо-Пономаревка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Табалин Тимофей Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Трудо-Пономаревка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
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