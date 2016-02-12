Слезко (Слезко) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слезко (Слезко) Надежда Васильевна

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Место рождения

с. Средний Альбедет, Мариинский район, Кемеровская область, Россия

Дата рождения

20.11.1956

Дата смерти

12.02.2016

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

1926 г.р.

Муж

1956 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1956

Отец: Слезко Василий Захарович

Мать: Слезко Варвара Степановна

с. Средний Альбедет, Мариинский район, Кемеровская область, Россия
Рождение ребёнка
23.02.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Виктор

Таежно-Михайловка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.03.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Виктор

Таежно-Михайловка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Виктор

Смерть
12.02.2016
Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край
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