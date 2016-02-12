Слезко (Слезко) Надежда Васильевна
Место рожденияс. Средний Альбедет, Мариинский район, Кемеровская область, Россия
Дата рождения20.11.1956
Дата смерти12.02.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1956
с. Средний Альбедет, Мариинский район, Кемеровская область, Россия
Рождение ребёнка
23.02.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новиков Виктор
Рождение ребёнка
09.03.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новиков Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новиков Виктор
Смерть
12.02.2016
Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край