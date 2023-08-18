Ксения Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Павлов
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Николай Павлов
Рождение ребёнка
04.04.1875
Дочь: Ирина Павлова
Отец ребёнка: Николай Павлов
Воспреемники д. Макарово крестьянин Андрей Стефанов крестьянка Мария Федорова
Рождение ребёнка
18.08.1878 ст.
Дочь: Васса Николаева
Отец ребёнка: Николай Павлов
Воспреемники д. Макарово крестьянин Андрей Степанов и крестьянская жена Мария Федорова
Смерть
Неизвестно