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Ксения Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Павлов

Рождение ребёнка
1861

Сын: Бурлаков Михаил Николаев

Отец ребёнка: Николай Павлов

Макарово, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
04.04.1875

Дочь: Ирина Павлова

Отец ребёнка: Николай Павлов

Макарово, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Макарово крестьянин Андрей Стефанов крестьянка Мария Федорова
Рождение ребёнка
18.08.1878 ст.

Дочь: Васса Николаева

Отец ребёнка: Николай Павлов

Макарово, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Макарово крестьянин Андрей Степанов и крестьянская жена Мария Федорова
Смерть
Неизвестно

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