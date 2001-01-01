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Зайцев Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1955

Дата смерти

01.01.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1955

Отец: Зайцев Иван Федорович

Мать: Зайцева Глафира Александровна

Рождение ребёнка
17.04.1977

Дочь: Данилова Марина Владимировна

Мать ребёнка: Зайцева Зоя Юрьевна

Рождение ребёнка
24.04.1980

Сын: Зайцев Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Зайцева Зоя Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Зоя Юрьевна

Смерть
01.01.2001
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