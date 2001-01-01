Зайцев Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1955
Дата смерти01.01.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1955
Рождение ребёнка
17.04.1977
Дочь: Данилова Марина Владимировна
Мать ребёнка: Зайцева Зоя Юрьевна
Рождение ребёнка
24.04.1980
Сын: Зайцев Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Зайцева Зоя Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Зоя Юрьевна
Смерть
01.01.2001