Ермаков Михаил Ильич
Место рожденияд.Орловка, Менеузбашевская волость
Дата рождения16.02.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1918
д.Орловка, Менеузбашевская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина МИхайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Сергей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
д.Орловка, Менеузбашевская волость
Смерть
Неизвестно