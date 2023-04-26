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Ермаков Михаил Ильич

Место рождения

д.Орловка, Менеузбашевская волость

Дата рождения

16.02.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1918

Отец: Ермаков Илья Алексеевич

Мать: Ермакова Елизавета Андреевна

д.Орловка, Менеузбашевская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина МИхайловна

Мать ребёнка: не указана

Орловка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Орловка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
д.Орловка, Менеузбашевская волость
Смерть
Неизвестно
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