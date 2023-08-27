Веселов Геннадий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1960
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1960
Отец: Веселов Павел Павлович
Мать: Лыч Мария Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нищета Татьяна Валентиновна
Смерть
Неизвестно