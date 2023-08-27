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Веселов Геннадий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1960

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

1963 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
10.02.1960

Отец: Веселов Павел Павлович

Мать: Лыч Мария Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нищета Татьяна Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нищета Татьяна Валентиновна

Смерть
Неизвестно

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