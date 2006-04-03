Казаков Борис Борисович
Место рожденияКазахстан, Павлодарская область, с.Тимирязево
Дата рождения19.04.1945
Дата смерти03.04.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1945
Казахстан, Павлодарская область, с.Тимирязево
Рождение ребёнка
02.04.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казакова Валентина Петровна
Казахстан, Павлодарская область, с.Жалтырь
Рождение ребёнка
28.09.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казакова Валентина Петровна
Казахстан, Павлодарская область, с.Тимирязево
Рождение ребёнка
28.02.1972
Мать ребёнка: Казакова Валентина Петровна
Смерть
03.04.2006
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно