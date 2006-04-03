Казаков Борис Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазаков Борис Борисович

Казаков Борис Борисович

Место рождения

Казахстан, Павлодарская область, с.Тимирязево

Дата рождения

19.04.1945

Дата смерти

03.04.2006

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1972 г.р.

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1945

Отец: Пятецкий Борис Аверьянович

Мать: Казакова Валентина Ульяновна

Казахстан, Павлодарская область, с.Тимирязево
Рождение ребёнка
02.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казакова Валентина Петровна

Казахстан, Павлодарская область, с.Жалтырь
Рождение ребёнка
28.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казакова Валентина Петровна

Казахстан, Павлодарская область, с.Тимирязево
Рождение ребёнка
28.02.1972

Сын: Казаков Борис Борисович

Мать ребёнка: Казакова Валентина Петровна

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Смерть
03.04.2006
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close